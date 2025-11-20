Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik programları tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Şehir Ormanı'nın kalbinde bulunan Macera Park'ta minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Adrenalin dolu parkurlarda ekip çalışmasını, özgüveni ve fiziksel gelişimini artıran çocuklar, farklı deneyimlerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

