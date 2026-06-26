Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığı görevine seçildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7 kıtada 240 bin yerel yönetimi temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin uluslararası temsildeki gururu oldu.

Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi'nde, Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Başkan Altay, 'Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan UCLG'nin başkanlık seçimlerini büyük bir teveccühle kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu netice, şahsıma tevdi edilen bir görevin çok daha ötesinde; Konya'mıza, ülkemize ve Türkiye'nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesini, inşallah UCLG çatısı altında dünya şehirleriyle paylaşmaya devam edeceğiz' dedi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi.

Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesini dünya şehirleriyle paylaşmaya devam edeceklerini belirten Altay, destek veren tüm kurumlara ve Konyalılara teşekkür etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 140 ülkede 240 binden fazla yerel yönetimi ve 175'ten fazla yerel ve bölgesel yönetim birliğini kapsıyor.