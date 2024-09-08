SASKİ, SarıbeyliMahallesi’ndeki altyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca Sarıbeyli Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları kapsamında bölgeye 2 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor.

Bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları yeni hat ile çözüme kavuşacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Abonelerimizin kayıp, kaçak olmadan kesintisiz bir şekilde içme suyuna ulaşması için çalışmalarımızaKaynarca’da devam ediyoruz. Kahramanlar Mahallesi’ndeki bin 500 metrelik yeni hattımızın imalatını tamamladık. Şimdi iseSarıbeyli Mahallesi’nde başlayan proje kapsamında 2 bin metre yeni içme suyu hattı imalatı devam ediyor. Nüfusta yaşanan artış sebebiyle düşük basınçlı su sorunu, çekilen yeni hat ile birlikte son bulacak. Bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.