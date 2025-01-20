Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında çocukların, gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Eğitim öğretim yılının ilk yarısını karne sevinciyle bitiren minikler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sinema etkinliğinde stres attı.

İki animasyon gösterimi

Ara yıl tatiline çıkan minikler ve aileleri, “Yaramaz Takımı Zaman Yolcuları” ve “İki Kafadar” animasyon gösterimi ile keyifli vakit geçirdiler.

Katılımların ücretsiz olduğu etkinlikler, ara tatil boyunca sürpriz programlar ile devam edecek.

Eğlenceli vakit

Bu tür etkinliklerin çocuk gelişiminde önemli izler bıraktığını belirten Mustafa Teke, “Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmeleri için sürekli bir arayış içerisindeyiz. Bu tarz etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” derken, İclal Kan ise, “15 tatile girmiş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sağladığı imkânlarla bu filme geldim, çok mutlu oldum” dedi.

“Çocuklarımız için çok önemli”

Çok heyecanlandığını belirten Mustafa Uysal, “Çok heyecanlandım. Bu tarz etkinliklerin artarak devam etmesini talep ediyorum” derken, ebeveynler içinde güzel aktivite olduğunu belirten Yasemin Kuyum ise “Çocuklara değişiklik olduğu için çok memnunuz. Bu tarz etkinlikler biz veliler ve çocuklarımız için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız en azından nefes aldı”

Çocukları ile etkinlik aradıklarını belirten Güler Kan şöyle dedi: “Çocuklarımız ile nasıl vakit geçirebiliriz diye düşünen biz veliler için bu etkinlikler çok güzel” derken, Zeliha Kotan ise, “Yarıyıl boyunca ders çalışan çocuklarımız için en azından bir nefes aldı” dedi.

“Çocuklarımız ile buluşmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yarıyıl boyunca çok çalışan minik çocuklarımız ve velilerini sinema gösterimi ile bir araya getirdik. Karne sevinci yaşayan çocuklarımız iki farklı animasyon gösterimi ile keyifli vakit geçirdiler. Ara tatil boyunca sürpriz etkinlikler ile çocuklarımız ile buluşmaya devam edeceğiz” denildi.

Büyükşehir, kültür takvimlerinde çocuklara yönelik bilgilendirici, eğlenceli ve keyifli etkinlikler sunuyor.