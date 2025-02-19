Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik tahminlere göre Perşembe ve cuma günü şehrimizi etkisi altına alacak yoğun kar yağışı öncesi 40 araç ve 80 kişilik ekip ile 7/24 kavramıyla mesai yapmak için teyakkuza geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve yüksek kesimlerde başlayacak kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri karla mücadele için harekât merkezinde araçlarını hazırladı.Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları ise şehrin tüm bölgelerine gönderildi.

Perşembe ve Cuma günü şehrin her noktasında etkili olmaya başlayacak kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için teyakkuza geçildi. 40 araç ve tam donanımlı 80 kişilik ekiple hazır kıta olan YOL-BAK, şehrin tüm noktalarından gelecek ihbarlara odaklandı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına 3 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. Bu süreçte her türlü ihbarın Büyükşehir’in ALO 153 Haber Merkezi’ne ulaştırabileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, günlük hayatın aksaklığa uğramaması ve vatandaşımızın güvenliği için 7/24 görevdeyiz mesajı verdi.