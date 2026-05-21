Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen 'Teknik Gezi XL' etkinliğine katılarak havacılık ve savunma sanayiine yönelik önemli bir deneyim yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrenciler, TUSAŞ bünyesinde yürütülen yerli ve milli teknoloji çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gezi süresince üretim süreçleri, ileri teknoloji sistemleri, havacılık projeleri ve savunma sanayiine yönelik çalışmalar yerinde incelendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil; teknoloji, üretim, araştırma ve milli savunma alanlarında da donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, düzenlenen teknik gezilerin gençlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Karasu MTAL öğrencileri, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamlelerini yakından görme fırsatı bulurken, gelecekteki kariyer planlamaları adına da önemli kazanımlar elde etti.

Öğrencilerin vizyonunu geliştiren teknik gezi ve sektör buluşmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.