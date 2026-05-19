İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Etkinlikleri' kapsamında il genelindeki meslek liselerinin Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan '19 Mayıs ve Bağımsızlık Ruhu'temalı grafik ve fotoğraf sergisi açılışt öreni Konak Meydanında gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Törene; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları; İlker Erarslan ve Firdevs Çatalkaya, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri; Abdullah Kotay ve Alican Güllü, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 19 Mayıs'ın inancın umuda, umudun ise millet iradesine dönüştüğü kutlu bir başlangıç olduğunu vurgulayarak sergilenen her eserin gençlerin vatan sevgisini, estetik bakışını ve üretim heyecanını yansıttığını belirtti.

Mesleki eğitimin gençlere bir meslek yanında özgüven ve üretim kültürü kazandırdığına dikkat çeken Yahşi, '19 Mayıs ruhuyla meslekî eğitimde tasarlayan, üreten ve teknolojiyi yöneten gençlerimiz; kurdukları hayalleri emeğe dönüştürerek Türkiye'nin güçlü geleceğini inşa etmektedir.' dedi.

İzmir'in meslekî eğitimdeki başarısına da değinen Yahşi, İzmir'deki meslek lisesi modelinin Avrupa ülkelerinin de çok üstünde bir başarıya sahip olmasından mutluluk duyduğunu belirterek meslekî eğitimin doğru bir kariyer planlaması olduğunu ifade etti.

Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Denizcilik Meslekî Teknik Anadolu Meslek Lisesi bando takımının gösterisi, sergiye renk kattı.

Kurdele kesme merasimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.