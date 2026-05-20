Türkiye genelinde 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek '2026 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' sürecine yönelik çalışmaların ele alınması amacıyla Merkezi Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.
ANKARA (İGFA) - Merkezi Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıda, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan '2026 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' kapsamında sınav süreçlerinin koordinasyonu, güvenliği ve sınav evraklarının sevkiyatına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Jandarma Genel Komutanlığı Tümgeneral Murat Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Jandarma Genel Komutanlığı Daire Başkanı Albay Okan Kibar ve ilgili birim yöneticileri katıldı.