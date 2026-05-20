Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gerçekleştirdiği çarşı ziyareti kapsamında Atatürk İlkokulu'na uğrayarak öğrencilerle samimi ve sıcak bir buluşma gerçekleştirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sözer'in öğrencilerle kurduğu içten diyaloglar, okulda duygu dolu ve anlamlı anların yaşanmasına neden oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çocukların eğitim hayatları, hayalleri ve hedefleri hakkında konuştu.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Vali Sözer, geleceğin güçlü Türkiye'sinin iyi yetişmiş, özgüvenli ve mutlu çocukların omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

Minik öğrencilerin yoğun sevgisiyle karşılanan Vali Sözer'in çocuklara gösterdiği yakın ilgi ve sıcak tavırlar büyük takdir topladı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Sözer'in samimi yaklaşımı, çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken öğretmenler ve veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ziyaret sırasında okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Sözer, eğitimin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek fedakârca görev yapan eğitimcilere teşekkür etti. Eğitim camiasına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyen Sözer, çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için devletin tüm imkânlarıyla eğitimin yanında olduğunu ifade etti.

Atatürk İlkokulu'nda gerçekleşen ziyaret, hem öğrenciler hem de eğitim camiası açısından unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer aldı.