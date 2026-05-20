Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile STARWOOD Orman Ürünleri A.Ş. arasında imzalanan protokol, mobilya ve iç mekân tasarımı alanında öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi tarafından okul-sektor iş birliğini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hazırlanan mesleki eğitim iş birliği protokolü, düzenlenen resmi törenle imzalandı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile STARWOOD Orman Ürünleri A.Ş. arasında, mobilya ve iç mekân tasarımı alanında görev yapan öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan mesleki eğitim iş birliği protokolü imza töreni ve kampüs ziyareti programı gerçekleştirildi.

İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezinde (SMM) düzenlenen program, Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gastronomi yarışmalarında derece elde etmiş başarılı öğrencilerin hazırlayıp sunduğu özel menünün protokole ikram edildiği öğle yemeği ve Uygulama Oteli inşaatının incelenmesiyle başladı.

Protokol üyeleri daha sonra Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul ve atölye binalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve döner sermaye çalışmalarını yerinde inceledi. Okul ziyaretlerinin ardından program, açılış protokol konuşmaları ve STARWOOD A.Ş. tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti.

Buluşmada söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, eğitim-sektör iş birliklerinin güçlendirilmesinin yetişmiş insan gücü için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Çokgezer, doğrudan öğretmen gelişimini merkeze alan bu protokolün önemine dikkat çekerek, 'Sektörel Mükemmeliyet Merkezimiz; öğretmenlerimizin en güncel sanayi teknolojilerini yerinde görmeleri, üretim süreçlerine dahil olmaları ve mesleki becerilerini tazelemeleri için bir köprü vazifesi görmektedir.

STARWOOD gibi vizyoner kurumların desteğiyle, bu merkezlerimiz sadece birer atölye değil, Ar-Ge ve inovasyonun konuşulduğu birer teknoloji üssüne dönüşecektir. Güçlü destekleri için Starwood'un kıymetli yöneticilerine şükranlarımı arz ediyor, protokolümüzün hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum.' dedi.

Konuşmaların ardından Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile STARWOOD A.Ş. arasındaki resmi protokol imzalandı. Protokol kapsamında; mobilya ve iç mekân tasarımı alanındaki öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimler düzenlenmesi, öğretim programları ile ders materyallerinin güncellenmesi ve SMM faaliyet alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi hedeflenmektedir.

İmza merasiminin ardından mesleki ve teknik eğitim alanındaki iş birlikleri ile protokolün getireceği hususlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Program, protokol üyeleriyle birlikte çekilen fotoğraf ile sona erdi.