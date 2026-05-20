İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim alan 4-5 yaş aralığındaki minikler, öğretmenlerinin rehberliğinde yıl boyunca yaptıkları çalışmalarını anne ve babalarına sergilediler.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri'nde 4-5 yaş aralığındaki minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini ailelerine sundular.

Yapılan sunumlarda minik öğrenciler sene boyunca devam eden eğitsel çalışmalarını, bilgilerini kullanma durumunun süreç içinde nasıl aşamalar kaydettiğini gösterdi.

Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü yetkilileri, ana sınıf düzeyine hazırlanan öğrencilerin gelişim süreçlerini kendi hikâyeleriyle ailelerine sundukları özel bir değerlendirme süreci olduğunu belirterek 'Bu sunumlar çocuğun öz güvenini ve öz saygısını artırmasına yardımcı oluyor. Ayrıca çocuk iletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor' şeklinde konuştular.