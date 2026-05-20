İzmit Belediyesinin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ortak Zeka ve Öğrenme Mimarisi' söyleşisinde Prof. Dr. Soner Yıldırım, gençlerle yapay zekânın eğitim ve gelecekteki yaşam üzerindeki etkilerini konuştu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ortak Zeka ve Öğrenme Mimarisi' söyleşisi, yoğun katılımla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlerin teknoloji, eğitim ve yapay zekâ alanındaki gelişmelere dair farkındalık kazanmasını amaçlayan program ilgi gördü. Söyleşiye İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Çınar Akademi öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda genç katıldı.

Program boyunca gençler, geleceğin eğitim modeli ve yapay zekânın yaşam üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Soner Yıldırım konuşmasında, yapay zekânın hayatın her alanında giderek daha fazla yer aldığını belirterek özellikle öğrenme süreçlerinde yaşanacak dönüşüme dikkat çekti. Teknolojinin yalnızca bilgiye erişimi kolaylaştırmadığını, aynı zamanda öğrenme biçimlerini de yeniden şekillendirdiğini ifade eden Yıldırım, gelecekte eğitim sistemlerinin bireysel öğrenme modelleri üzerine kurulacağını anlattı.

Programda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, 'Bugün burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin çok değerli bir buluşma vesilesiyle bir aradayız. Bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan değerli hocamız Prof. Dr. Soner Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Gençliğimizin bayramını kutluyorum' ifadelerini kullandı. Söyleşi sonunda gençler, geleceğin dünyasında yapay zekânın rolüne dair yeni bakış açıları kazandıklarını belirterek programa yoğun ilgi gösterdi.