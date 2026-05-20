Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde olası yangınlara karşı muhtar ve azalara yönelik kapsamlı eğitim programı düzenledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde olası yangınlara karşı bilinç ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak, kırsal müdahale kapsamında yangın tankeri dağıtılan 45 köy ve mahalle muhtarı ile azalarına yönelik kapsamlı bir yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Batıkent İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlenen eğitim programına katılan muhtarlar, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilen yangın tankerlerinin kullanımına ilişkin hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimlerde, özellikle yaz aylarında artış gösteren ekin ve anız yangınlarına karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Programın ilk bölümünde katılımcılara yangınla mücadele konusunda temel bilgiler aktarılırken, ikinci aşamada gerçekleştirilen tatbikatlarla olası yangın anında yapılması gereken müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi.

Yangın tankerlerinin doğru kullanımı, ilk müdahale yöntemleri, güvenli söndürme teknikleri ve riskli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar uzman ekipler tarafından muhtarlara aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, kırsal mahallelerde yaşanabilecek yangınlara karşı erken müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, verilen eğitimlerin can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedeflediğini belirtti.

Çeliksoy, eğitimlerle birlikte muhtarların ve mahalle sakinlerinin yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesi amaçlandığını söyledi.