Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı cankurtaran görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında Karasu'da çocuklarla bir araya gelerek sahildeki bayrakların anlamı ve RİP akıntısı başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirme eğitimi verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı cankurtaran timi, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında Karasu'da çocuklarla bir araya geldi.

5 ve 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, sahildeki bayrakların anlamı ve RİP akıntısı başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

BOĞULMA VAKALARINA KARŞI BİLGİLENDİRDİLER

Özellikle yaz sezonunda artan boğulma vakalarına karşı harekete geçen ekipler, 5 ve 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara sahildeki bayrakların anlamı ve RİP akıntısı başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca ekipler tarafından çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.