Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Turgutlu ilçesinde de devam ediyor. Urganlı ve Mustafa Kemal mahallelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt ve soğuk asfalt çalışmalarıyla yollar daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

MANİSA (İGFA) - Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yıpranan yolları yenilemek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde de asfalt mesaisine devam ediyor. Urganlı ve Mustafa Kemal mahallelerinde yürütülen çalışmalarla hem ulaşım konforu artırılıyor hem de vatandaşlara daha güvenli bir yol ağı sunuluyor.

'TURGUTLU'NUN BÜTÜN SORUNLARINI EL ELE VEREREK ÇÖZÜYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Urganlı ve Mustafa Kemal mahallelerinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmalara katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Akın, 'Şehir içindeki yollarımızda olduğu gibi Urganlı-Karaköy arasındaki ova yollarında da yaklaşık 5 kilometrelik kanal üstü yolumuzu asfaltlayarak üreticilerimizin hizmetine açacağız. Üreticilerimize hasat döneminde konforlu ulaşım sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Yanlarında olacağız demiştik, olmaya da devam ediyoruz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile iş birliği içerisinde Turgutlu'nun sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Akın, 'Yıllardır sorun yaşanan mahallelerimizde sokaklarımızı asfaltla buluşturuyor, vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun ekibi gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. 40 derece sıcakta Turgutlu ve Manisa için emek veriyoruz. İmkânlarımız el verdiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Besim Başkanımıza buradan bir kalp gönderiyorum' ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Urganlı Mahalle Muhtarı Şaban Duman, yolun uzun yıllardır mahallede önemli bir sorun olduğunu belirterek, çalışmanın vatandaşların en büyük beklentilerinden biri olduğunu söyledi. Duman, gerçekleştirilen asfalt çalışması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür etti.

Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel ise mahallede altyapı çalışmalarının ardından vatandaşların yol yapımını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a teşekkür ediyoruz. Kendisi gece gündüz yanımızda, ekipleri de büyük özveriyle çalışıyor' dedi.