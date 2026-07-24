İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak 24-25 Temmuz tarihleri için çok sayıda ilde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bakanlık, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri doğrultusunda yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Cumartesi günlerinde çok sayıda ilde kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak beklenirken, Çorum, Amasya, Tokat'ın batısı, Samsun çevreleri ile Cumartesi günü Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

Yağışların Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat, Sivas'ın güneybatısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Niğde'nin güneyinde de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise Karabük, Kastamonu ve Bolu'da kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde de Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli yağış beklenirken, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, ayrıca yetkili kurumların uyarılarını yakından takip etmelerini istedi.