Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen 'Sinema Akşamları' Konyalılara açık havada sinema keyfi yaşatıyor. 5 Eylül'e kadar her hafta Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek gösterimlerde, farklı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen 'Sinema Akşamları', tarihi atmosferi ve açık hava konseptiyle Konyalılardan yoğun ilgi görüyor.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler ve çocuklar yaz akşamlarını kültür ve sanatla iç içe geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Seçkin film gösterimleriyle 5 Eylül'e kadar her hafta Cuma ve Cumartesi günleri devam edecek 'Sinema Akşamları' yaz boyunca Konyalılara açık havada sinema izleme deneyimi sunacak.

AÇIK HAVA SİNEMASININ NOSTALJİK ATMOSFERİ YAŞATILIYOR

Etkinliğe katılan vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birlikte vakit geçirmeyi teşvik eden organizasyon, açık hava sinemasının nostaljik atmosferini yeniden yaşatarak yaz akşamlarını unutulmaz anlara dönüştürüyor.

HER CUMA VE CUMARTESİ AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

'Sinema Akşamları' kapsamında; 24 Temmuz Cuma Nasreddin Hoca (Zaman Yolcusu serisi), 25 Temmuz Cumartesi Sadık Ahmet, 31 Temmuz Cuma Rafadan Tayfa, 1 Ağustos Cumartesi Kesişme: İyi ki Varsın Eren, 7 Ağustos Cuma Tay 2: Ebabil Takımı, 8 Ağustos Cumartesi Hicret Belgeseli, 14 Ağustos Cuma Cennet Annelerin Ayakları Altındadır, 15 Ağustos Cumartesi Nefes: Yer Eksi İki, 21 Ağustos Cuma Bir Tutam Karanfil, 22 Ağustos Cumartesi Adile (Adile Naşit), 28 Ağustos Cuma Bandırma Füze Kulübü, 29 Ağustos Cumartesi Türk İşi Dondurma, 4 Eylül Cuma Büyük Gelen Palto, 5 Eylül Cumartesi Kudüs Macerası (Sır) filmleri sinemaseverlerle buluşacak.