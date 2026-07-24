Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Alaşehir ilçesinde 3 kilometrelik soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdi. Belenyaka, Narlıdere ve Bahadır mahallelerini kapsayan çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuştu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol konforunu artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Belenyaka, Narlıdere ve Bahadır Mahalleleri bağlantı yolunda toplam yaklaşık 3 kilometrelik soğuk asfalt uygulaması hayata geçirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşım daha güvenli ve konforlu hâle getirildi. Çalışmalar, 3 asfalt kombisi, kepçe, su tankeri ve üstyapı silindiriyle yürütüldü. Ekipler, yolun daha dayanıklı ve güvenli hâle gelmesi için planlanan program doğrultusunda çalışmalarını tamamladı.

'GÜVENLİ SEYAHAT EDECEKLER'

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 'Narlıdere Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. İçme suyunun ana boru hattı, şebekeden evlere bağlantı hatları ve branşman hatları değişmişti. Bu değişimden sonra yollarımızda bozulma meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürlüğümüzün katkılarıyla Alaşehir Belediyesi işbirliği içerisinde yolumuzun 2 bin 800 metrelik kısmında asfaltlama çalışmamız başladı. Artık halkımız Narlıdere ve Bahadır bağlantı yolu olan bu yolda güvenli seyahat edecekler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya da teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.