Ordu'nun merkeze en yakın ilçelerinden Ulubey, yıllardır beklediği doğalgaza kavuştu. Düzenlenen törenle ilçeye ilk doğalgaz verilirken, açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Ulubey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende vatandaşlara seslenen Başkan Güler, yıllar önce Ordu merkez için bile hayal olarak görülen doğalgazın bugün ilçelere ulaştığını belirterek, 'Biz ne söz verdiysek yaparız. Birileri sadece konuşur, biz ise yaparız. Artık hanım kardeşlerimiz kömür ve odun taşımayacak. Allah hayırlı etsin, bugünlerimizi aratmasın' dedi.

'ULUBEY'İN BİZDEKİ YERİ AYRIDIR'

Göreve geldikleri günden bu yana Ordu'nun birçok ilçesini doğalgazla buluşturduklarını ifade eden Başkan Güler, Ulubey'in kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Başkan Hilmi Güler, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

'Yıllar önce bırakın Ulubey ilçemizi, Ordu Merkeze bile doğalgazı getirmek için nice mücadeleler verdik. Özellikle Enerji Bakanlığım döneminde bu hayali gerçekleştirmek için çok çalıştık. Gelinen noktada Ordu Merkez için hayal olan bu konfor artık girişimlerimiz ile ilçelere yayılıyor. O ilçelerimizden birisi de güzel Ulubey ilçemizdir. Biz Ulubey için bu konforu seçimlerde vatandaşlarımıza vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. İstikrar denilen bir durum var. Herkes konuşur. Biz yaparız. Lafla iş olmuyor. Doğalgaz'ın buraya gelmesi kolay bir çalışma değildi. Ama Allah'a şükürler olsun. Bunu yaptık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'

'ULUBEY'E 1,9 MİLYAR YATIRIM'

Ulubey ilçesine 1.9 Milyar TL'lik yatırımı da tamamladıklarının altını çizen Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti.

'Göreve geldiğimiz günden bu yana Ulubey ilçemize 1.9 Milyar TL'lik alt ve üstyapı çalışmaları yaptık. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Daha çok çalışarak bu güzel ilçemizi yıldızı parlayan ilçelerimizden birisi haline getireceğiz. Bunu da Ulubey Belediye Başkanımız İsa Türkcan ile birlikte yapacağız. Sizlerle yapacağız'

'YAPILAN HİZMETLERİ UNUTMAYIN'

Vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Güler, yapılan hizmetlerin arkasında güçlü bir ekip çalışmasının bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya verdiği desteğe de dikkat çekti.

Başkan Güler, 'Biz sizlerle büyük bir aileyiz. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Yapılan çalışmaları hepimizin görmesi gerekiyor. Biz sizlerle güçlü bir kadroyuz. Bu çalışmalar yapılırken arkamızda bizlere her konuda destek veren liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İnanın onun Ordu'ya karşı ayrı bir sevgisi var. Sizlerden tek isteğimiz bu çalışmaları unutmamınızdır' şeklinde konuştu.

İSA TÜRKCAN'DAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İlçeye getirilen Doğalgaz için emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve AKSA firmasına teşekkür etti.

Başkan Türkcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Öncelikle ilçemiz için hayal bile edilemeyen bu doğalgaz'ı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve AKSA firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz. Bir zamanlar gelmez denilen, yapılmaz denilen bu hizmetin bugün açılışını yaptık. Allah bu hizmette emeği geçenlerden razı olsun. Bizlere verdiği her sözü yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ayrıca tüm Ulubeyliler adına teşekkür ediyorum'

İLK GAZ VERİLDİ

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törenle ilk abonelere doğalgaz verildi. Büyük coşkuya sahne olan açılışın ardından, ilk etapta ilçe merkezindeki mahallelere doğalgaz ulaştırılırken, yeni bağlantı ve aboneliklerle birlikte hizmetin önümüzdeki süreçte tüm ilçe geneline yayılması hedefleniyor.

Öte yandan Ulubey ilçesinde düzenlenen Doğalgaz açılış programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Orhan Baş, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları, AKSA Doğalgaz Ordu-Giresun Bölge Müdürü Doğan Gürler, protokol mensupları, Vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.