Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları' ile 'Mudanya-Çağrışan Alt Geçit Projesi' çalışmalarını yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Mudanya Yolu'nda trafiği rahatlatacak ve bölgede ulaşım ağını güçlendirecek 'Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları' ile 'Mudanya-Çağrışan Alt Geçit Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba beraberindeki heyetle birlikte, proje sahalarında teknik incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin Biba başkanlığındaki heyette AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Gökhan Güleç ve belediye bürokratları yer aldı.

ÇAĞRIŞAN'A ULAŞIMI RAHATLATACAK PROJE

Şahin Biba başkanlığındaki heyet ilk olarak 'Mudanya-Çağrışan Alt Geçit Proje' sahasını inceledi. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Biba, Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede ulaşım teyakkuzu halinde olduklarını belirterek 'Kapsamlı taramalar neticesinde yaptığımız tespitler ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerekli planlamaları yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu projemizin de bölge ulaşımında kalıcı bir rahatlama sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

PROJE OKULLAR AÇILMADAN TAMAMLANACAK

Daha sonra 'Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları' çalışmasını yerinde denetleyen Şahin Biba, köprü yapımında yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirterek 'Mudanya Yolu'nun Nilüfer Çayı geçişinde mevcut köprülerin yanına 43 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve tek açıklıklı yeni bir köprü inşası sürüyor. Okullar açılmadan yani 14 Eylül'den önce anayol kesimindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yeni köprüyle birlikte Bursa şehir merkezi yönüne doğru trafik 5 şerit üzerinden ilerleyecek. Mevcut köprüler ise Mudanya istikametine doğru 4 şerit olarak kullanılacak. Mudanya yönüne devam edecek araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturacağız. Böylece yön ayrımlarından kaynaklanan trafik yığılmalarının önüne geçerek, Geçit-Bademli bölgesindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağız. Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçeleri arasındaki ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale getireceğiz' diye konuştu.

VATANDAŞIN TRAFİKTE HARCADIĞI SÜRE AZALACAK

Köprüyü mevcut yol ağıyla bütünleştirmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla 2.500 metrelik güzergahta altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştireceklerini belirten Başkan Vekili Biba, 'Şerit genişletme kapsamında; 55 bin ton kazı ve dolgu, 17 bin ton asfalt kaplama, 4 bin 500 metre bordür ve 2 bin 600 metrekare parke imalatı yapacağız. Bu çalışmalarla yeni köprümüzü mevcut ulaşım ağına en verimli şekilde bağlayacak, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak ve vatandaşlarımızın yolda geçirdiği süreyi azaltacağız. Bursa'mızı daha ulaşılabilir ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz' dedi.

'KALICI ESERLERLE BURSA'MIZIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ'

Bir yandan mevcut ulaşım ağlarını iyileştirirken, diğer yandan şehrin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Vekili Biba, 'Belediyecilik anlayışımıza göre eser ve hizmet siyaseti, vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı yatırımlarla anlam kazanır. Geçit-Bademli Kavşağı projemiz de bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Lafla değil, hizmetle; geçici çözümlerle değil, kalıcı eserlerle Bursa'mızın yollarını da önünü de açmaya devam edeceğiz' diye konuştu.