SASKİ, Karapürçek İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde devreye alınan ön çökeltim sistemi sayesinde sağlıklı bir şekilde arıtılan suları tüm parametre kontrollerinin ardından altyapı hatlarına ulaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karapürçek İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne kazandırılan Lamellalı Çökeltim Sistemi, son kontrol ve analizlerin ardından hizmete alındı.

Devreye alınan çökeltim sistemi sayesinde yüksek bulanıklığa sahip sular etkin biçimde arıtılarak bölgeye kesintisiz içme suyu sağlamaya başladı. Özellikle yaz aylarında yaşanan basınç sorunları ve su kesintileri, çökeltim tankının devreye alınmasıyla birlikte sona erecek.

Sistem tam kapasiteyle şebekeye dahil edildi

SASKİ, 42 milyon liralık proje kapsamında Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi, Karapürçek Kanlıçay İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Karapürçek Arıtma Tesisi’nde kurulumu tamamlanan tankların ilki Karapürçek Arıtma Tesisi’nde devreye alındı. Devreye alınan sistemden elde edilen suyun tüm parametreleri titizlikle incelendi. Yapılan analizlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından yeni bir su kaynağı daha Karapürçek’e kazandırıldı. Bu kaynak ile özellikle yaz aylarında yaşanan sorunlar kalıcı çözüme kavuşturuldu.

Mevcut su kaynakları üzerindeki yük azaltılacak

Yapılan açıklamada, “Karapürçek ilçemizde özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliğine yeni bir kaynak ile çözüm olduk. Bulanıklık değeri nedeniyle arıtılamayan suları sağlıklı hale getirerek hem mevcut kaynaklar üzerindeki yükü azalttık hem de bölgenin su sorununu çözüme kavuşturduk. Kurulumu tamamlanan Kanlıçay ve Kurtköy ön çökeltim sistemlerini de en kısa sürede şebekeye dahil edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.