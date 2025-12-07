Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşıma güç katmak, alt yapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek Mesudiye'de yürüttüğü köprü inşasında önemli bir aşamayı geride bıraktı. İlçenin ulaşım altyapısı açısından büyük önem taşıyan köprünün ayak imalatları ve öngermeli kiriş montajları bitti. Köprü, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde açılacak ve bölgedeki ulaşımı konforlu hale getirecek.

Bu kapsamda şehrin Karapürçek ilçesi için önemli bir geçiş güzergâhı olan Mesudiye Köprüsü de Büyükşehirle yeniden yükseliyor.

Karapürçek merkezi ile şehir merkezi arasında stratejik bir noktada bulunan köprü, kısa süre önce genişletilen Mesudiye Caddesi'nin yeni standardını karşılayamıyor ve bu nedenle güvenlik açısından risk oluşturuyordu. Kanlıçay Deresi üzerinde eski köprünün yıkımının ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 30 adet 15 metrelik fore kazık çakılarak köprünün afetlere karşı dayanıklı bir altyapıya kavuşması sağlandı. Köprü ayaklarının imalat süreci tamamlandı ve projede önemli bir eşik aşılmış oldu.

Sonrasında20 adet öngermeli köprü kirişlerinin montajı tamamlandı. Ekiplerin yoğun mesaisiyle süren çalışmalarda, tabya betonunun dökümü, araç ve yaya korkuluklarının imalatı, asfalt serimi ve yol çizgi boyalarının yapılmasıyla süreç tamamlanacak ve köprü kısa süre içinde vatandaşların hizmetine açılacak. Ayrıca binlerce aracın geçişini sağlayacak köprünün genişliği 7 metreden 16 metreye, uzunluğu ise 44 metreye çıkarılacak.