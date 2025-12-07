'Sanat Şehri Denizli' vizyonuyla sanatseverleri bir araya getirmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi iki önemli konsere ev sahipliği yapacak. 7 Aralık Pazar günü vefatının 25. yılında Cinuçen Tanrıkorur'u anma konseri, 9 Aralık Salı günü ise 'Kardeş Korolar Konseri' düzenlenecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve sanatsal yaşamına zenginlik katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Müziği'nin önemli isimlerinden birini anma konseri ve iki farklı topluluğun güçlü seslerini buluşturan 'Kardeş Korolar Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.



VEFATININ 25. YILINDA CİNUÇEN TANRIKORUR ANILACAK



Türk Sanat Müziği'nin usta ismi, bestekâr ve udî Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 25. yılında özel bir konserle anılacak. 7 Aralık Pazar günü, saat 20.00'de, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenecek olan bu anlamlı konser, Şef Ahmet Nuri Çağdaş'ın yönetiminde icra edilecek. Sanatseverler, büyük ustanın ölümsüz eserlerinin icra edileceği bu özel konserde, Türk Müziği'nin derin ve köklü ezgileriyle buluşma fırsatı yakalayacak.



İKİ FARKLI ŞEHRİN SESLERİ AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK



İki farklı şehrin seslerini buluşturan 'Kardeş Korolar Konseri' 9 Aralık Salı günü saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşecek. Bu özel konserde, Denizli Anadolu Türk Halk Müziği Topluluğu ile Antalya Nurettin Dabağoğlu Sanat Topluluğu birlikte sahne alacak. Anadolu'nun dört bir yanından ezgilerin yankılanacağı bu konser, Türk Halk Müziği'nin zenginliğini ve kültürel kardeşliğini ön plana çıkararak müzikseverleri ağırlayacak.