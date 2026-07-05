SASKİ, Karapınar Mahallesi'nin atık su altyapısını geleceğe taşıyacak 8 kilometrelik çevreci projede saha çalışmalarına başladı. İki yeni terfi merkeziyle desteklenecek 60 Milyon liralık yatırım, bölgenin uzun yıllar boyunca ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapı ağı oluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Her geçen gün artan nüfusu ile bölgede cazibesi artan Adapazarı Karapınar Mahallesi'nin atık sularını güvenle taşıyacak 8 kilometrelik altyapı hattı hızla başladı.

Atık suların doğaya karışmasını engelleyecek 60 milyon liralık yatırım bölgenin geleceğinin de güvencesi olacak. Aralıksız şekilde çalışan ekipler, artan yapılaşma ile birlikte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak iletim ağının kapasitesini artırıyor.

Yürütülen 8 kilometrelik altyapı güçlendirme projesine ilişkin memnuniyetini dile getiren Karapınar Mahalle Muhtarı Metin Damar, 'SASKİ tarafından mahallemizde altyapı güçlendirme çalışmalarının başlatılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kıymetli yatırımın gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre sunmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreci hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, SASKİ Genel Müdürümüz Seyit Sakallıoğlu ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.