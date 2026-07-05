İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Günlük Yaşam Becerilerini Destekleme Programı, engelli bireylerin günlük yaşamda kendi ayakları üzerinde durmalarını destekliyor. Kahve yapmaktan yatağını toplamaya, kardeşinin saçını örmekten ev işlerine kadar birçok beceriyi kazanan katılımcılar, bağımsız yaşam yolunda önemli adımlar atıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla Günlük Yaşam Becerilerini Destekleme Programı'nı başlattı. Çalışma kapsamında Yurdoğlu Engelli Çalışmaları Merkezi'nde bir ev ortamı oluşturulurken, program sayesinde engelli bireyler yatak toplama, diş fırçalama, kahve yapma, çamaşır katlama gibi günlük yaşamın birçok becerisini öğrenerek bağımsız yaşama hazırlanıyor. Kardeşinin saçını örebilmek için programa katılan görme engelli bir katılımcının olması verilen hizmetin engelli bireyler için önemini ortaya koyuyor.

ÖZ BAKIM VE EV İÇİ YAŞAM BECERİLERİ

8 hafta sürecek program kapsamında, görme engellilere bireysel çalışmalar yapılırken, nöroçeşitli bireyler ise grup çalışmalarına katılıyor. Çalışma kapsamında öz bakım becerileri ve ev içi yaşam becerileri öğretiliyor. Öz bakım becerilerinde el-yüz temizliği, diş fırçalama, saç bakımı, tuvalet becerileri, giyinme ve soyunma; ev içi yaşam becerilerinde ise basit düzeyde yiyecek ve içecek hazırlama, mutfak araç gereçlerini güvenli kullanma, sofra hazırlama ve toplama, oda düzenleme, eşyaları yerleştirme, basit temizlik becerileri, çamaşır ve giysi düzeni gibi eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri alan engelli bireyler bir sonraki aşamada günlük rutin oluşturma, zaman yönetimi, sorumluluk alma, görev takibi, sosyal ortamlarda uygun davranışlar, güvenlik kuralları, toplu yaşam alanlarını kullanma, alışveriş ve temel para kullanımı eğitimlerine katılıyor.

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Emel Pektezel, merkezde bir ev ortamı kurguladıklarını belirterek 'Bireylerin ev içi becerilerini geliştirmeleri için yaşam alanı, mutfak becerilerini geliştirmeleri için mutfak düzeni, kişisel bakım becerilerini çalışabilecekleri özel alanlar oluşturduk' dedi. Program kapsamında katılımcıların öncelikle ihtiyaç duydukları becerilerin belirlendiğini ifade eden Pektezel, değerlendirme görüşmeleriyle başlayan sürecin 8 haftalık modül şeklinde ilerlediğini söyledi. Pektezel, 'Bu süreçte ped takmadan diş fırçalamaya, yatak toplamadan ütü yapmaya, kendi kahvesini hazırlayıp içmeye kadar geniş bir yelpazede destek veriyoruz. Temel amacımız bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmek' diye konuştu. Katılımcılardan gelen geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Pektezel, görme engelli bir katılımcının kardeşinin saçını örmek istemesi üzerinden örnek verdi. Pektezel, 'Şu an o beceriyi kazanma sürecinde neredeyse tek başına saç örebilir duruma geldi' dedi.