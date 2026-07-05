Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Ovaakça Mahallesi'nde düzenlediği 'Yaz Mahalle Şenlikleri', konser, oyun parkurları ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklara ve ailelere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından yaz mevsimine renk katmak ve mahalle kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Yaz Mahalle Şenlikleri', bu kez Ovaakça Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Ovaakça Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla adeta açık hava festivaline dönüştü. Şenliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra bölgedeki mahalle muhtarları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaz akşamının serinliğinde bir araya gelen mahalle sakinleri, müzik, eğlence ve birbirinden renkli aktiviteler eşliğinde keyif dolu saatler yaşadı. Şenlik boyunca oyun parkur alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar, yüz boyama etkinlikleriyle de sevdikleri çizgi kahramanlara dönüşmenin heyecanını yaşadı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan Temiz Orkestra'nın konseriyle her yaştan vatandaş, kendilerini ritimlere bırakarak dans ederken, müziğin tadını çıkardı. Vatandaşlar orkestraya alkışlarla eşlik ederken, konser boyunca ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı.

'OSMANGAZİ ÇOK BÜYÜK BİR AİLE'

Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşları kültürel ve sosyal etkinliklerde buluşturmak amacıyla düzenlediği 'Yaz Mahalle Şenlikleri' ile mahalle sakinlerine eğlence dolu anlar yaşatıldığına işaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, 'Osmangazi'de yaz, farklı bir yaz. Bütün mahallelerimize yazın güzelliklerini, eğlencesini ulaştırmaya, öğrencilerin tatilini değerlendirmesi için çalışıyoruz. Bir yandan akşam saatlerinde şenlikteki etkinlikler, diğer yandan gündüz de yaz okullarımız vatandaşlarımızı bekliyor. Osmangazi çok büyük bir aile, biz her ferdine ayrı bir değer veriyoruz ve bütün bu Osmangazi ailesini etkinliklerimize bekliyoruz.' dedi.

Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde devam edecek 'Yaz Mahalle Şenlikleri' ile vatandaşları kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerde buluşturmaya devam edecek.