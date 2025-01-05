SASKİ, Örencik Mahallesi’nde başlattığı sondaj ve içme suyu hattı projesiyle bölgenin artansu talebini kesintisiz olarak karşılayacak. Yer altı kaynağından elde edilen su, bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı ile Örencik ve Kızılkaya mahallelerine kayıpsızşekilde ulaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),altyapı ve alternatif kaynak çalışmalarıyla su kaynaklarını koruma altına alırken içme suyu sorunu yaşayan mahallelerin de sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Geyve’de sondaj çalışmaları ile elde edilen kaliteli içme suyu iki mahallenin depolarına takviye edilecek.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile birlikte Örencik ve Kızılkaya mahallelerinde özellikle yaz aylarında artan su talebi güçlü altyapı ile birlikte kesintisiz şekilde karşılanacak.

Örencik ve Kızılkaya’nın sorunlarına kesintisiz çözüm

Kurum tarafından yapılan açıklamada, projenin bölgedeki içme suyu altyapısına önemli katkılar sunacağı belirtilerek, “Örencik Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında sondaj ile elde ettiğimiz içme suyunu kayıpsız şekilde bölgeye su temin eden depoya ulaştıracağız. Aynı depodan su kullanan Kızılkaya Mahallesi’nin de bu sayede sorunları çözüme kavuşacak” ifadeleri kullanıldı.