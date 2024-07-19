Sakarya'da Geyve Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte hayata geçirdiği Geyve Yaz Spor Okulları’nın açılış töreni Geyve Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) -Geyve Yaz Spor Okulları açılış törenine, çok sayıda öğrenci ve kursiyerin yanı sıra Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Yeniden Refah Partisi Geyve İlçe Başkanı Murat Özkan, Belediye Meclis üyeleri, Geyve İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Duman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Egemen Ege, Geyve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ömer Faruk Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geyve’de çocuklara ve gençlere büyük önem veren Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız Yaz Spor Okulları ile bir çok gencin ve çocuğun hayatına dokunulacağını ifade ederken; “Geyve Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı sürdürürken, çocuklarımızın daha güzel ve donanımlı yetişmesi için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri ve faydalı aktiviteler yapmaları amacıyla yaz spor okullarımızı tam 11 branşta açtık. Deneyimli antrenörlerimiz ve alanında uzman eğitmenlerimiz ile tenis, futbol, yüzme, jimnastik, karete gibi birçok alanda öğrencilerimizin gelişimini sağlayacağız.” dedi.

Başkan Selçuk Yıldız, Yaz Spor Okulları ile başladıkları süreci inşaAllah tüm yıla yayarak çocukların ve gençleri sporda ve sosyal yaşamda gelişimlerini destekleyeceklerini söyledi.