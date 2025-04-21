Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazın tamamlandığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Enerjide yeni rekor. Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!" paylaşımında bulunduANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sakarya Gaz Sahası'nın yanı sıra yeni sahalarda yeni keşiflerle ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon m³ üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!" paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi internet sitesinde , Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanması hedeflendiği açıklandı.

Bakan Bayraktar paylaşımında ayrıca '' Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1914197562992550035