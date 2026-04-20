Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bisiklet yolu altyapısını korumak ve güçlendirmek amacıyla mevcut yolları düzenli olarak elden geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki bisiklet yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Erenler'de iki önemli cadde sürüşe hazır hale getirildi. Erenler İlhan Aras ve Uluyol Caddelerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı, güzergâhlar daha güvenli hale getirildi.

Sahip olduğu toplam 180 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Türkiye'de öne çıkan şehirler arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi, mevcut bisiklet yolu ağında belirli periyotlarla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla hem yolların kullanım ömrü uzatılıyor hem de bisiklet kullanıcılarına daha rahat ve güvenli bir sürüş imkânı sunuluyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir genelindeki bisiklet yollarında ilk olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yüzeyde biriken toz, çamur ve atıklar temizlenirken, yabani otlar da ortadan kaldırılıyor. Ardından bordürler ve bisiklet yol çizgileri boyanarak güzergâhlar daha görünür ve düzenli hale getiriliyor.

Erenler İlhan Aras ve Uluyol Caddelerinde tamamlanan bakım ve yenileme çalışmalarının ardından ekipler, mevsim koşullarına bağlı olarak farklı noktalarda çalışmalarına devam edecek.