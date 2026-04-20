TRABZON (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Atapark'taki ana hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Trabzon'daki ulaşım ve altyapı yatırımlarına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Trabzon'a önemli yatırımlar yaptığını hatırlatarak, 'Başta şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, şehrimizin ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün ekibine teşekkür ediyorum' dedi.

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise Trabzon'un gelişimi açısından önem taşıyan projelere bakanlık olarak destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Genç, Bakan Yardımcısı Boyraz'a telkari fincan takımı ve isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.