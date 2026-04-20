Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye-Bosna Hersek Gençlik Değişimi Programı için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 24 Nisan olarak açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye-Bosna Hersek Gençlik Değişimi Programı için başvuruların bugün itibariyle startını veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, e-Genç sistemi üzerinden başvuruları 24 Nisan'a kadar alacağını duyurdu.

Program kapsamında, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk ve iş birliğinin gençler aracılığıyla daha da güçlendirilmesi; gençler arasında karşılıklı anlayış, dayanışma ve kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor. İki aşamalı olarak yürütülecek programın ilk bölümünde Bosna Hersekli gençler 26 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de ağırlanacağını, ikinci bölümünde ise Türk gençler 08-13 Temmuz 2026 tarihlerinde Bosna Hersek'te misafir edileceğini duyurdu.

Program süresince katılımcılar; Bosna Hersek'in tarihî, kültürel ve kurumsal merkezlerini yerinde görme fırsatı bulacak; kültürel miras, gençlik ve kültürel diplomasi temalarında düzenlenecek atölye çalışmaları, saha incelemeleri ve kurumsal ziyaretlerle bilgi ve deneyimlerini geliştirecek. Ayrıca kültürel etkileşim faaliyetleri sayesinde gençlerin kültürlerarası farkındalık kazanmaları, gönüllülük bilinçlerini güçlendirmeleri ve uluslararası gençlik iş birliği perspektifi edinmeleri amaçlandı.

Başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlamış olup 24 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar yalnızca e-Genç sistemi üzerinden alınacak olup, e-posta, fiziki ya da sistem dışı yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme süreci sonunda komisyon tarafından 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.