Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde Delikkaya-Altınyurt-Kovancı mahallelerine hizmet veren ve ulaşımı önemli ölçüde kısaltan 1,5 kilometrelik bağlantı yolu sıcak asfalt konforuna kavuşturuluyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da çalışmaların 1 kilometrelik kısmını tamamlayan ekipler, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte kalan bölümü de kısa sürede asfaltlayarak yolu modern ve konforlu bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Delikkaya Mahallesi Muhtarı Fatih Öztürk ve Altınyurt Mahallesi Muhtarı Erdoğan Çavuş ile vatandaşlar yolun uzun yıllardır yoğun şekilde kullanıldığını belirterek yapılan hizmetin önemine dikkat çekti.

Muhtarlar ve mahalle sakinleri duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde mahallemizde sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Burası yaklaşık 150 hanenin kullandığı, yoğun trafiğe sahip bir yoldu. Önceden çok tozluydu; kapımızın önünde oturamıyor, sebze ve meyvelerimizi rahat tüketemiyorduk. Şimdi ise çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'

Yapılan yatırımla birlikte hem ulaşım süresinin kısalması hem de yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.