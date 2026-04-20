TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen; Türk ve yabancı tiyatro gruplarını aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor.

Sahnelenen yerli ve yabancı oyunlar, tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor. Festivale Moldova'dan katılan 'Republican Musical-Dramatic Theater' isimli tiyatro grubunun Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Gardenia' isimli oyun ile 'Tiyatro D010' tarafından 'Tufan Ünlü Sahnesi'nde sahnelenen 'Kodes' isimli oyun tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Ayrıca yine Hong Kong'dan William Wong'un pazar günü gerçekleştirdiği 'An Acrobat of the Heart' isimli workshop çalışması da görülmeye değerdi.

FESTİVAL 25 NİSAN'DA SONA ERECEK

Tiyatro Panki'nin 'Tufan Ünlü Sahnesi'nde bugün (20 Nisan Pazartesi) saat 20.00'de oynayacağı 'Sis' isimli tiyatro oyunuyla devam edecek olan festival 25 Nisan'da sona erecek.