Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son iki yılda hayata geçirdikleri ulaşım projelerini kamuoyu ile paylaştı. Güney Marmara Yolu'nda yakında önemli gelişmeler olacağını açıklayan Başkan Büyükakın, hayata geçirdikleri projelerle kentin ulaşım altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, güçlü ulaşım altyapısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Güney Marmara Otoyolu ile ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu proje şu an da planlara işlenme aşamasında. Minimal sorunlar var müzakereler devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu gibi devasa bir iş. Kuzey Marmara Otoyolu nasıl TEM'i rahatlattıysa, Güney Marmara Otoyolu da D-130'u yani Karamürsel, Gölcük, Başiskele, İzmit hattını rahatlatacak. Önemli bir aşama tamamlandı, imar planları işlendikten sonra şartlar el verdikten sonra ihalesi yapılacak' dedi.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi hızlı ilerliyor. Ağırlık yapmayan geofoam sistemi ile inşa edilen 2 milyarlık devasa bir kavşak projesi. Böylesine büyük bir inşaatı da şehri trafik açısından sıkıntıya sokmadan, fabrika ve harekete sebep olan yapılarla görüşerek ve planlamalar ile hızlı bir şekilde bitirmek istiyoruz.

Darıca Eskihisar Feribot Yolu Cengiz Topel Caddesi Kavşağı da güçlü ulaşım altyapısına bir örnek. Darıca'nın giriş çıkışı büyük ölçüde İstasyon Caddesi üzerinden oluyordu. Doğu ve batı tarafından güçlü bir bağlantı yapılması gerekiyordu. Cengiz Topel Caddesi'nde 24 metreden 7 metreye inen yolun kamulaştırmasına İbrahim Başkan döneminde başladık. Sadece kamulaştırması 2014 yılında 46 milyon TL tuttu' dedi. Darıca için çok kıymetli bir hizmet olacak. Tuzla Bağlantı Yolu'nun da ihalesini yaparak Darıca'nın temel meselelerini çözeceğiz.

ALİKAHYA TEM BAĞLANTI YOLU

Alikahya'da, TEM Otoyolu'nun bağlantıları ve altyapının yapılmamış olması sebebi ile sel baskınları yaşanıyordu. Önce İSU girdi kanallar döşedi, büyük işler yaptı. Buradaki iş yaklaşık 500 milyon TL. Şimdi ise TEM'in yanına bir yan yol yapıyoruz. Bu yol tamamlandığında; zemin altından yukarıya geçiş kolaylaşacak. Alikahya'ya dönüş kolaylaşırken Kocaeli Stadyumu'na alternatif bir gidiş yolu sağlanmış olacak.

Gölcükte uzun yıllardır istenen Gölcük Ulaşlı Altgeçit bağlantısını da tamamlıyoruz. Kentin çok çeşitli yerlerinde 29 adet hemzemin kavşak düzenlemesi yaptık. Bunu yaparken de organizasyon şemamıza müdahale ederek geliştirdik. A Takımı, Yol Bakım Timi'nin ardından şimdi de Göz Kulak Timi'ni kurduk. Çok sayıda araç ve yaya köprüleri yaptık. Bunlar orada yaşayan kişiler için çok kıymetli işler.

38 NOKTADA YENİ OTOPARKLAR

2.500 kilometre civarında bir yol ağımız var. Bu yollar eskiyor, yeniden yapılması, ilaveler yapılması lazım. Bu kapsamda son 2 yılda 329 kilometre yol üstyapısı yaptık. Bu işlerin arasında çiftçilerimiz için önemli olan 443 kilometre tarla yolu yaptık, tarım devam etsin istiyoruz. Şehrin çeşitli yerlerinde toplam 38 noktada 6. 913 araçlık açık otopark ve 1006 araçlık kapalı otopark olmak üzere 7.919 kapasiteli otopark yapıldı.