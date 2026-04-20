Engelsiz GTÜ Birimi ve spOrBEN iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, otizmli bireyler sahne performanslarıyla toplumsal farkındalığa dair güçlü bir mesaj verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Engelsiz GTÜ Birimi, Otizmli Bireyleri Spor ile Yaşama Hazırlama Hareketi (spOrBEN) iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

17 Nisan tarihinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Otizm Bestiz Sahne' adlı tiyatro gösterisi, sanatın birleştirici gücünü ve otizmli bireylerin potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE SANAT BİR ARADA

Toplumsal farkındalığı artırmak ve otizmli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen gösteriye; GTÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler ve Darıca Bir Umut Engelliler Derneği temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, otizmli bireylerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme biçimlerine tanıklık ederken, sahnede sergilenen yaratıcılığı ve güçlü anlatımı deneyimleme fırsatı buldu. Etkinliğin hazırlık ve yürütme aşamalarında ise Engelsiz GTÜ Birimi Yönetim Kurulu Üyeleri, tiyatro ekibiyle koordineli bir çalışma yürüterek sürece önemli bir değer kattılar.

'DEĞİŞTİRMEYE DEĞİL, ANLAMAYA ODAKLANMALIYIZ'

Gösteri sırasında söz alan otizmli bireylerin yakınları ve eğitimcileri, bireylerin gelişim süreçlerini ve sanatın rehabilite edici etkisini paylaştı.

Etkinlik süresince, otizmli bireyleri toplumsal kalıplarla değiştirmek yerine, onları anlamaya yönelik faaliyetlerin ve farkındalık çalışmalarının hayati önemi vurgulandı.

TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Duygu dolu anların yaşandığı ve izleyicilerden yoğun alkış alan gösterinin sonunda; Engelsiz GTÜ Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Meral Elçi, katkılarından dolayı paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Elçi; spOrBEN eğitimcilerine, tiyatro oyuncularına, bilgilendirme sunan ebeveyn ve uzmanlar ile dans sanatçılarına teşekkür belgelerini takdim ederek töreni sonlandırdı.