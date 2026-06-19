Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Söğütlü Belediyesi'nin güçlü koordinasyonuyla içme suyu, yağmur suyu altyapısı yenilenerek binlerce kişiye doğalgaz taşıyacak hattın inşa edildiği Yeniköy Mahallesi, 8 bin ton asfalt kullanarak konforlu, güçlü ve güvenli bir ulaşım ağına kavuştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, adil ve eşit hizmet politikasıyla şehrin dört bir yanında güçlü altyapı, yepyeni ulaşım ağı ve huzurlu yaşam alanları inşa ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, SASKİ ekipleri ve Söğütlü Belediyesi koordinasyonuyla kuzey bölgesinde memnuniyet oluşturan bir çalışma yapıldı.

Söğütlü Yeniköy'e ilk olarak giden SASKİ ekipleri 6 kilometrelik grup yolunda yağmur suyu ve içme suyu altyapısı sil baştan yenilendi.Daha sonra ise ilgili bölgedeki binlerce kişiyi ilk kez doğalgazla buluşturan altyapı montajları gerçekleştirildi.

Son olarak ise YOLBAK ekipleri güzergahı önce genişletti, sonra 8 bin ton asfalt kullanarak modern, güçlü ve konforlu bir yapıya kavuşturdu.

Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede binlerce kişiye uzun yıllar hizmet edecek olan güzergâh, son haliyle vatandaşların da memnuniyetini kazandı.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Akar, 'Daha önce özellikle köy içindeki yollar oldukça kötü durumdaydı. Tarım bölgesi olmamız nedeniyle çamur ve toz vatandaşlarımızı ciddi anlamda mağdur ediyordu. Yapılan asfalt çalışmasıyla bu sorunlar büyük ölçüde ortadan kalktı. Yollarımızın yenilenmesiyle birlikte yaşam kalitemiz her geçen gün yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, milletvekillerimize ve ilçe belediye başkanımız Selçuk Kurt'a teşekkür ediyorum' dedi.

Mahalle sakinlerinden Serkan Yakın, 'Altyapı, doğalgaz ve yol çalışmalarıyla mahallemiz önemli bir dönüşüm yaşadı. Vatandaşlarımızın evleri ve balkonları tozdan etkileniyordu. Yolun oturmasının ardından asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bu sorunlar geride kaldı' ifadelerini kullandı.

'TOZ VE ULAŞIM SORUNLARI BİZİ ETKİLİYORDU'

Sabri Meral ise, 'Toz ve ulaşım sorunları günlük hayatı etkiliyordu. Yapılan çalışmalarla birlikte yollarımız yenilendi ve ulaşım daha rahat hale geldi. Mahallemize değer katan bu yatırım için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu. Yapılan çalışma sayesinde bölgedeki hanelere doğalgaz ulaşacak ve yol son haliyle binlerce sürücüye uzun yıllar hizmet edecek.