Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde altyapı çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Gönen merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 17 kilometrelik içme suyu hattına kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Dumanalan su kaynağından Gönen'e su iletimini sağlayan hatta meydana gelen arızalar giderilirken, hat tıkanıklıkları açılarak gerekli temizlik çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları sayesinde suyun depoya daha sağlıklı şekilde iletilmesi sağlanırken, hat debisinde de artış elde edildi.

ZOR COĞRAFYADA 40 YILLIK HATTA ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar öncesinde, teknik ekipler tarafından hat güzergâhında detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Özellikle içme suyu hattının yön değiştirdiği ve kıvrım yaptığı noktalar tek tek kontrol edilerek arızaların oluşabileceği bölgeler tespit edildi. Yapılan teknik değerlendirmelerin ardından saha ekipleri planlı bir çalışma programı doğrultusunda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

KAYNAĞINDAN MERKEZİNE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ İLETİM

Yapımı 1985 yılına dayanan ve 40 yılı aşkın süredir kullanılan 17 kilometrelik içme suyu hattının tamamı taranarak kontrol edildi. Bölgenin zorlu coğrafi koşulları nedeniyle ekipler, ulaşılması güç noktalarda yoğun bir çalışma yürüttü.

Makinelerin ulaşamadığı bazı bölgelerde ise hatlara müdahale el emeği ve büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında güzergâh boyunca tespit edilen su arızaları giderildi, hattaki tıkanıklıklar açıldı ve gerekli temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır kullanılan hattın yeniden sağlıklı şekilde çalışması için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının ardından Dumanalan su kaynağından alınan suyun Gönen'deki depoya kesintisiz ve güvenli şekilde iletimi sağlandı.