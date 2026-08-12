Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ASFİM yaz spor okulları kapsamında ücretsiz yüzme kursları yoğun bir ilgiyle sürüyor. Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kurslara 6 yaşını doldurmuş çocuklar ve yetişkinler katılım sağlayabiliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) yaz spor okulları kapsamında ücretsiz kurs ve eğitimlerini sürdürüyor.

Yaz kış yediden yetmişe tüm Antalyalıları spor ile buluşturan ASFİM, Elmalı'da da yüzme kurslarını başlattı. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde yer alan ASFİM kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen kurslara bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

PROFESYONEL EĞİTMENLERDEN DERS

Profesyonel eğitmenler eşliğinde yaş gruplarına göre ayrılarak yüzme eğitimi alan çocuklar ve kursiyerler hem yüzme öğreniyor hem de serinlemenin keyfini çıkarıyor. Kursiyerlerle birlikte yüzme bilen ve serinlemek isteyen Elmalılılar da ilçede bulunan tek kapalı havuzun tadını çıkarıyor.

HER YAŞTAN VATANDAŞA EĞİTİM

Yüzme kursları ile ilgili bilgi veren Elmalı ASFİM Yüzme Antrenörü Kürşat Zemherioğlu 'Elmalı ASFİM kapalı yüzme havuzumuzda yaz dönemi ücretsiz yüzme kurslarımız başladı. Salı, cuma ve pazar günleri erkek günleri, pazartesi, perşembe, çarşamba ve cumartesi iki grup kadın günleri olarak havuzumuz hizmet vermektedir. Yaz sezonu boyunca sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında 6-12, 12-18 ve 18 yaş üstü kursiyerlerimize yüzme eğitimleri veriyoruz. Elmalı'da tek olan tesisimizden vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışıyoruz' dedi.

ÇOCUKLARIMIZ YAZ TATİLİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR

ASFİM yüzme kurslarının çocuklarının gelişimine katkı sunduğunu söyleyen öğrenci velisi Ali Cemal Akçay 'İlçemiz için çok güzel bir hizmet. Elmalı'da böyle bir çalışmanın olduğunu bilmek, görmek çok güzel bir şey. Yaz tatilinde okulların boşluğunu böylesine güzel aktiviteler ile doldurmak çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor. Bende eğitimciyim, öğretmenim. Bu iki aylık yaz sürecinin çocuklarımızın nasıl değerlendirdiği çok önemli. Okula döndüklerinde hemen gelişimlerini fark ediyoruz. Herhangi bir sportif aktivite ile ilgilenen öğrenciler çok daha motive çok daha dinlenmiş, eğlenmiş ve sosyalleşerek okullarına döndüğünü görüyoruz. Büyükşehir Belediyemize, eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz' dedi.