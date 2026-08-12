Trabzon Büyükşehir Belediyesi, araç ve iş makinesi filosunu yeni araçlarla güçlendirirken, ekonomik ömrünü tamamlayan araçları da ekonomiye kazandırıyor. Trafikten çekilen 37 araç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) satıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç ve makine parkını sürekli yeniliyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar da atıl durumda bırakılmıyor.

Son olarak trafikten çekilen 37 araç Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na satıldı. Böylece hem belediye gelir elde etti hem de bu araçların savunma sanayiindeki yeni üretim süreçlerinde kullanılması sağlandı.

HEM TASARRUF HEM VERİMLİLİK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışmanın belediye kaynaklarının etkin kullanılması açısından önemli olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 'Tasarrufu, yeniliği ve verimliliği önceleyen bu çalışmamızla bir yandan belediyemizin araç parkını modernize ediyor, diğer yandan ekonomik ömrünü tamamlayan araçlarımızı milli ekonomimize kazandırıyoruz.'