Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, Atatürk Kent Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenen yıl sonu gösterisinde sahne alarak yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergiledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, yıl boyunca aldıkları eğitimin ürünlerini düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahneye taşıdı.

Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda halk oyunları, keman dinletisi, modern dans, bale, gitar gösterileri ve jimnastik performansları yer aldı. Çocuklar, kurslarda kazandıkları yetenekleri başarıyla sergileyerek izleyenlerden tam not aldı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, öğretmenler, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yıl sonu etkinlikleri kapsamında benzer gösteriler, program dahilinde 17 ilçede de gerçekleştirilecek.

MİNİK MEZUNLARDAN KEP ATMA SEVİNCİ

Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler için de mezuniyet töreni düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende öğrenciler, hazırladıkları dans gösterileriyle ailelerinden büyük alkış aldı. Program sonunda kep atan minikler, okul öncesi eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Mezuniyet törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, öğretmenler ve öğrenci aileleri katıldı.

Mezuniyet belgelerini alan minik öğrenciler, kep atma seremonisiyle okul öncesi eğitimlerini tamamlamanın sevincini yaşarken, aileler de çocuklarının bu anlamlı gününe ortak oldu.