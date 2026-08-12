Aydın Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da eş zamanlı olarak yüzey temizliği yaptı. Deniz yaşamının korunmasına dikkat çekmek amacıyla atıklar çıkarılırken deniz dibi, hayalet ağ ve deniz çöplerinden arındırılarak temiz, üretken ve sürdürülebilir denizlerin önemine vurgu yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla denizlerin korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi.

Başkan Çerçioğlu: Aydınımızın doğası hepimize emanet Aydın'ın her bir yeşil yaprağını ve her bir damla suyunu korumak için projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Biz bu şehre ve bu doğaya sadece bugün için değil, geleceğimiz olan çocuklarımız için de gözümüz gibi bakıyoruz. Çevre dostu belediyecilik anlayışımızdan ve Aydınımızın doğasını koruma kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Aydınımızın doğası hepimize emanet, bizler de bu emanetin en büyük bekçileriyiz' ifadelerini kullandı.