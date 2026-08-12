Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında merkez dışındaki 100 mahallede düzenlenen 'Sinema Günleri' ve 'Çocuk Şenliği' sona erdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla merkez dışındaki mahallelerinin sosyal ve kültürel etkinliklerden en güzel şekilde faydalanması için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

'Sinema Günleri' ve 'Çocuk Şenliği' etkinliklerinin de bu kapsamda hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu belirten Başkan Altay, 'Konya'nın her köşesinde çocuklarımızın heyecanına, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Şehir merkezindeki imkanlardan merkez dışındaki hemşehrilerimizin de yararlanması için yaz aylarında merkez dışındaki 100 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz 'Sinema Günleri' ve 'Çocuk Şenliği' programlarımızda 80 bin hemşehrimizle buluştuk. Mahallelerimizde oluşan bu güzel birliktelik ve çocuklarımızın mutluluğu, yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Her bir mahallemizde gösterilen ilgi ve samimiyet bizleri ayrıca mutlu etti. Çocuklarımızın gönüllerince eğlendiği, ailelerimizin birlikte vakit geçirdiği bu güzel programlara katılan, bizlerle aynı heyecanı paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Konya'mızın her köşesinde hemşehrilerimizle bir arada olmaya ve çocuklarımız için yeni etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz' dedi.

ÇOCUKLAR VE AİLELER SİNEMA KEYFİNDE BULUŞTU

Son olarak Doğanhisar ve Akşehir'de gerçekleştirilen 'Sinema Günleri' ve 'Çocuk Şenliği' etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukları ve aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfi yaşayan Konyalılar, bu tür etkinliklere ulaşmalarının şehir merkezinde yaşayanlara göre daha zor belirterek, kendilerini böyle güzel bir etkinlikle buluşturan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Sinema gösterimleri öncesinde düzenlenen 'Çocuk Şenliği' programları da ilçelerde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.