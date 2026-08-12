Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşımda konfor, güvenlik ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla ulaşım filosuna katılacak yeni tramvayların renklerini Gazi şehirliler kendi oylarıyla belirleyecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehirliler, 14 Ağustos'a kadar sürecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin'in https://www.instagram.com/fatmasahin/ ve https://www.instagram.com/gaziantepbeld/ Instagram hesaplarında yer alan anketlere katılarak tercihlerini belirleyebilecek.

Kent içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan ve şehre kazandırılacak yeni tramvayların renkleri, vatandaşların tercihleri doğrultusunda Gaziantep'in kültürel değerlerinden ve kent kimliğinden ilham alınarak belirlenecek.

Ankette vatandaşlar, Gaziantep'in simge değerlerinden biri olan ve şehrin doğal zenginliğini yansıtan 'Fıstık Yeşili', geleneksel bakırcılık sanatı ile Gaziantep'in köklü el sanatları mirasını temsil eden 'Bakır' veya kentin toplu ulaşımında simge renklerden biri haline gelen, ulaşım kültürünü ve şehir hafızasını yansıtan 'Turuncu' seçeneklerinden birini tercih edebilecek.