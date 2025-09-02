Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde öğrenciler ile ailelerinin huzuru, güvenliği için okul çevrelerinde hummalı bir çalışma başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim yılında küçük, büyük tüm öğrencilerin okullarına güvenli şekilde girip çıkabilmeleri ve okul çevresinde rahat bir şekilde yaya geçişlerini sağlayabilmesi için okul çevresinde yaya geçidi imalatı ve uyarı tabelası çalışmasına başladı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindekiyaya geçitlerini sil baştan yenilemek ve bölgede sürücülerin görüp yaya önceliğini hatırlayacağı uyarı levhalarının imalatı için yoğun bir mesai yürütülüyor.

Sakarya’nın geleceği olan çocukların okul çevrelerinde güvenli şekilde yürüyebilmeleri, ailelerin okullardan çocukları kolay ve rahat şekilde alabilmeleri için okul çevrelerindeki tüm cepheler kontrol ediliyor, gerekli müdahaleler yapılıyor.

Yapılan açıklamada, “2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerindeki işaretleme ve uyarıcı tabela montajlarımızı sürdürüyoruz. Yeni yaya geçitlerin imalatlarını sürdürürken, deforme olan geçitlerde yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla çıktığımız bu yolda sürücülerden özellikle okul çevrelerindeki işaretleme ve tabela uyarılarına riayet etmelerini talep ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” denildi.

‘Bu Şehir Hepimizin’ mottosuyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, sürücülere okul çevrelerinde kurallara uymaya ve “Önce Yaya” prensibini uygulamaya davet etti.