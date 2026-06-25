Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPAŞ'ın tüm tesis ve restoranlarında 1 Temmuz tarihinden sadece kartlı ödeme dönemine geçilecek ve nakit ödeme sistemi sona erecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin dört bir yanında binlerce vatandaşa hizmet verilen restoran ve tesislerde artık hızlı, pratik ve temassız ödeme dönemine girildiğini duyurdu.

Duyuruda, 1 Temmuz itibarıyla Ormanpark, Aziz Duran Parkı, Millet Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Vagon Park, Elegant Restoran, Kampüs Mutfak, Kampüs Öğrenci Lokantası, Karaman Park, Yenikent Park ve Karasu Acarlar Longozu tesislerimizde nakit dönemi sona ereceğinin