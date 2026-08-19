İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yapımında son aşamaya gelinen Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 549 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni ek hizmet binasında son etap çalışmaları aralıksız sürüyor.

İzmirlilere daha kapsamlı ve konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla projenin her aşamasını yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, inşaat çalışmalarını inceledi. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, projenin teknik ekibi ve yüklenici firma temsilcileri eşlik etti. Başkan Tugay, binanın katlarını gezerek mekanik çalışmalar, iç cephe düzenlemeleri ve mevcut binayla bağlantıyı sağlayacak köprü çalışmalarını inceledi. İnşaatın ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekibi tebrik eden Başkan Tugay, binanın tıbbi donanım hazırlıkları hakkında Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram'dan bilgi aldı.

'GURUR DUYDUĞUMUZ PROJE'

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, 'Eşrefpaşa Hastanemizin ek binası şu anda yüzde 85 oranında tamamlandı. Kalan bölüm için ilgili firmamız, tüm malzemelerin burada olduğunu ve yalnızca işçilik kısmının kaldığını söyledi. Gerçekten hepimizin büyük bir heyecanla beklediği, gurur duyduğu bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlerleyiş bugüne kadar çok iyi oldu. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir aksama yaşanmadan inşaatın en geç yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Müteahhit firmamız ise daha erken tamamlamayı hedeflediğini belirtti. İnşaatı tamamlayarak hastanemizi hizmete açmak istiyoruz. Her şeyin yolunda olduğunu görmekten mutlu oldum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve firmamıza çok teşekkür ediyorum. Biz de heyecanla bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'HİZMET KALİTESİ GÜÇLENİYOR'

Yeni binayla hizmet kalitesinin artacağını belirten Başkan Tugay, 'Türkiye'de hastanesi olan tek belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Çok iyi bir doktor kadromuz var. Biz, kimseden para kazanmayı amaçlamadan, kamusal hizmet anlayışıyla sağlık hizmetine katkıda bulunuyoruz. Zaman içerisinde kendimizi daha da geliştirmek ve daha kapsamlı işler yapmak istiyoruz. Hastanemizin fiziksel olarak bazı eksikleri vardı, bu nedenle bu binayı yaptık. Bina tamamlandığında hastanemiz 150 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. İçerisinde modern ameliyathaneler, yoğun bakım ünitesi, doğumhane, doğum servisi, yenidoğan yoğun bakım servisi ve acil servis bulunacak. Çok temiz ve düzenli, aynı zamanda kaliteli sağlık hizmetinin sunulduğu bir tesis olarak İzmir'imize hizmet verecek' dedi.

İzmir'e 118 yıldır sağlık hizmeti veren Eşrefpaşa Hastanesi'nin ek hizmet binasının yıl sonuna kadar tamamlanması, donanım ve tıbbi ekipmanların yerleştirilmesinin ardından hastanenin 2027 yılında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor. Yaklaşık 11 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yeni bina, bodrum ve zemin katla beraber 7 kattan oluşacak. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 26 yataklı hasta servisi, 2 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.