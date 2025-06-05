Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği kurum içi bayramlaşma programı arefe günü gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Çalışma arkadaşlarıyla bayramlaşan Başkan Yusuf Alemdar, “Biz büyük bir aileyiz. Bu aile, şehrimizi en güzel yarınlara ulaştırmak için üretiyor, çalışıyor. Nice güzel bayramlarda, sağlıkla, hizmet ürettiğimiz bu çatı altında buluşmak dileğiyle hayırlı bayramlar…” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın göreve geldiği günden itibaren başlattığı kurum içi bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı arefesinde gerçekleştirildi.

AREFE GÜNÜ BAYRAMLAŞTILAR

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleşen bayramlaşmaya tüm kurum çalışanları ve bürokratları katıldı.

Kurum binasında çalışma arkadaşlarıyla buluşan Alemdar, tek tek bayramlaştığı Büyükşehir çalışanlarına ve ailelerine hayırlı, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

“NİCE BAYRAMLARDA, SAĞLIKLA BULUŞALIM”

Büyükşehir ve iştirakleri SASKİ ile BELPAŞ’ın çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Yusuf Alemdar, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği en güzel zamanlardır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Daha öncede söylediğim gibi biz büyük bir aileyiz. Bu aile şehrimizi en güzel yarınlara ulaştırmak için üretiyor, çalışıyor. Her bir çalışma arkadaşımızın emeğine teşekkür eder, bayramlarını kutlarım. Nice güzel bayramlarda, sağlıkla, hizmet ürettiğimiz bu çatı altında buluşmak dileğiyle hayırlı bayramlar…” dedi.