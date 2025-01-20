Erkekler Basketbol 2. Ligi 12. Hafta karşılaşmasında Bursa Gemlik’e konuk olan Sakarya -Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 50-69’luk skorla galip ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü.BURSA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 12. Hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Has Halı Gemlik’i 50-69’luk skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Gemlik Spor Salonu’ndan oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Çağatay Çevik, Can Koç, Doğancan Tokmak, Serhad Çorumlular ve Emir Apak ilk 5’i ile başladı.

Başa baş geçen ilk çeyreği 16-17 önde geçen Büyükşehir Basketbol, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 38-34 geride girdi.

Maçın ikinci yarısı ise Büyükşehir fırtınasıyla geçti. Üçüncü çeyrekte üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında farkı açan dev adamlar, bu çeyrekte rakibine sadece 6 sayı atma şansı vererek son çeyreğe 44-58 önde girdi. Son çeyrekte de rakibi karşısında farkı koruya Büyükşehir basketbol, parkeden 50-69’luk skorla galip ayrıldı.

MAÇIN YILDIZI ÇAĞATAY

Büyükşehir kritik bir galibiyet elde ettiği Gemlik mücadelesinde Çağatay Çevik 15 ribaund ve 18 sayıyla maçın yıldızı olurken, Emir Apak 16 sayı, Doğancan Tokmak ise 13 sayıyla galibiyete katkı verdi. Maç sonunda ise dev adamlar galibiyetin coşkusunu yaşadı.