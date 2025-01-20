İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “spor kenti İzmir” hedefi için yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, U-11 ve U-12 erkek, U-13 ve U-15 kız futbol takımlarının mücadele ettiği liglere isim sponsoru oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, U-11 ve U-12 erkek, U-13 ve U-15 kız futbol takımlarının mücadele ettiği liglere isim sponsoru oldu.

Projenin tanıtımında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, miniklere seslenerek “Moral ise moral, paraysa para, malzemeyse malzeme, tesisse tesis, ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa bilin ki Cemil Tugay, sizin ağabeyiniz, her zaman yanınızda olacak” dedi.

Programda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, liglerin başlangıcı için düzenlenen gösteri maçını izledi.

Ardından teşekkür plaketi takdim edilen Başkan Tugay, sembolik santra vuruşunu da yaptı.

Törene erkek liglerinde mücadele edecek 40 takım, kız liglerinde mücadele edecek 26 takım sporcuları ve yöneticileri ile yaklaşık bin 200 kişi katıldı. Etkinliğin sonunda kız futbol takımlarının karma iki takım oluşturarak yaptığı gösteri maçı ile kız futbol liglerinin startı verildi.

Destek olunan malzeme listesinde 20 antrenman yeleği, engel parkur seti, kaleci eldiveni, top taşıma çantası, 10 futbol topu yer alıyor.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen destekler için teşekkür ederek, “Kıymetli Başkan’ım bize verdiği sözlerin tamamını tuttu. Allah razı olsun. 1 yılını doldurmadı ama spora yatırımları bence Türkiye’de tek ve örnek gösterilecek yardımlar. Değerli kulüplerimize 15 milyon lira nakit desteği sağladı. Teşekkürler… Kamu kurumlarına ait kulüpler hariç bütün kulüplerimiz bu yardımdan faydalandı. Başkanımız durmadı, su ve malzeme yardımı yaptı. Yukarıdaki kulüplere bir veriyorsa size iki verdi. Allah başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.